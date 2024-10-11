logo

BTC/USD

62069.51

ETH/USD

2436.22

LTC/USD

65.23

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пора откладывать деньги: украинская косметика значительно подорожает
commentss НОВОСТИ Все новости

Пора откладывать деньги: украинская косметика значительно подорожает

С 2024 года украинские косметические производители столкнутся с высокими издержками из-за ЕС регуляции

сегодня, 14:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Со следующего года, начиная с августа, украинские компании, производящие косметику, должны соответствовать новым европейским законам. Это означает большие изменения в производстве: новые ингредиенты, другую упаковку, дополнительные тесты безопасности и получение необходимых сертификатов. Все это увеличивает расходы компаний, что в конечном счете приведет к повышению цен на косметику в пределах 20-50%. Об этом пишет Forbes Ukraine.

Пора откладывать деньги: украинская косметика значительно подорожает

Цены на украинскую косметику вырастут на 20-50%

Николай Романьок из компании Archimed, которая помогает адаптироваться к международным стандартам, говорит, что это большой шаг для украинских производителей, который потребует дополнительных инвестиций и ресурсов.

Светлана Дихтяренко, одна из основательниц косметической фирмы Livesta, подтверждает, что для приведения продукции в соответствие с новыми правилами, их бизнес должен увеличить затраты на лаборатории, обновление оборудования и экспертизу продукции. Она отмечает, что это составляет значительное финансовое бремя для компании.

В Украине насчитывается более тысячи производителей косметики, уплачивающих миллионы гривен налогов ежегодно. Они теперь сталкиваются с серьезными вызовами на пути соответствия европейским стандартам. Евгения Лысенко из Crumb подсчитывает, что на полное обновление производства уйдет не менее $7,000–10,000, включая дополнительные анализы и юридические консультации.

Эти изменения неизбежно отразятся на конечной цене продукции, что может спровоцировать дальнейший рост цен на ингредиенты и компоненты, поскольку поставщики также вынуждены адаптироваться к новым нормам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://forbes.ua/business/zrostannya-tsin-do-50-v-ukraini-vveli-evropeyski-pravila-dlya-virobnikiv-kosmetiki-na-rinku-ponad-1000-kompaniy-kogo-zachepit-naybilshe-11102024-24086
Теги:

Новости

Все новости