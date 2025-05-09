Попытки прикрыть российские преступления: в Литве жестко парад Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил празднование 9 мая в Москве, назвав его попыткой прикрыть агрессивную политику Кремля. Как сообщает Delfi, Науседа считает, что подобные торжества являются не более чем пропагандистским шоу, цель которого оправдать преступления России, в том числе на фоне войны в Украине.

Парад на 9 мая в Москве. Фото: 24Канал

"Россия устраивает очередной политический фарс, на который съезжаются отдельные мировые лидеры, готовые закрывать глаза на военную агрессию. Это печальное зрелище, которое заслуживает лишь пренебрежения", — заявил Науседа.

В Литве готовятся к возможным провокациям со стороны России накануне 9 мая. Департамент государственной безопасности страны предупреждает об угрозе информационных атак и возможных спецоперациях со стороны кремлевских служб. В ведомстве отмечают, что враждебная риторика по отношению к странам Балтии в последнее время значительно усилилась.

"Мы серьезно готовимся к возможным угрозам. Хотя элемент неожиданности всегда существует, наши службы работают и готовы реагировать", — добавил президент.

Среди приехавших на празднование в Москву иностранных гостей — президент Сербии Александр Вучич, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель. Китайский лидер Си Цзиньпин также прибыл в РФ для участия в параде.

Также сообщалось, что ряд депутатов Европарламента из левопопулистских партий планируют посетить Москву, в том числе представители Германии, Чехии, Кипра и Словакии. В то же время некоторые лидеры, такие как Ильхам Алиев из Азербайджана и президент Лаоса, решили не участвовать в мероприятиях, не уточняя причин.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Россия готовится к 9 мая и надеется на международное внимание, реальные вызовы для Путина в 2025 году носят гораздо более глубокий характер. Об этом заявил политический философ и преподаватель Карлового университета в Праге Александр Морозов.