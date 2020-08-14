"Попытка внести мои данные в розыск закончилась неудачно", - Татьяна Попова опровергла информацию СМИ

Татьяна Попова опровергла распространенную в СМИ информацию. Фото: Страна

Информация о том, что экс-заместитель главы Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском Татьяна Попова официально находилась в розыске по уголовному производству о краже 7 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль" не соответствует действительности. Об этом в беседе с журналистом "Комментариев" заявила сама Попова.



"Поскольку я не была сотрудником компании должника, то попытка внести мои данные в розыск со стороны российских рейдеров закончилась неудачно. Как только об этом стало известно нашим юристам, мы встретились со следователем, ответили на их вопросы и дело было моментально закрыто по причине отсутствия состава преступления. Позже выяснилось, что прокурор, который открыл дело, был задержан на взятке. Поэтому не удивляюсь, что они умышленно через него пытались открыть дело для давления на меня и мою семью. Информации об этих российских рейдерах достаточно в интернете. Они пробовали захватить до этого этому компанию "Восток Солар", "Т.Б. Фрут", "Киевский метрополитен" и многие другие", - рассказала Татьяна Попова.

Напомним, ранее "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Дело", сообщали, что с 27 ноября 2019 Татьяна Попова - экс-заместитель главы Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском Татьяна Попова официально находилась в розыске по уголовному производству о краже 7 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль". В своей новости портал "Дело" ссылался на копию постановления старшего следователя отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е.А.





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