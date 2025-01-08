"Попытка переложить проблемы на больную голову": в МИД прокомментировали жалобы Сийярто по транзиту газа

Заявление Венгрии по приостановке Украиной транзита газа России является попыткой переложить проблемы на другую сторону, а не решать их по существу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на его официальной Facebook-странице.

Фото: censor.net

7 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию создало проблемы для Европейского Союза. Он подчеркнул, что из-за этого цены на газ в Европе значительно выросли из-за якобы искусственного сокращения поставок и блокирования определенных маршрутов.

В Министерстве иностранных дел Украины обвинили Сийярто в манипуляциях и политических попытках повлиять на внутреннюю аудиторию. Они также напомнили, что согласно Европейской комиссии решение Украины о прекращении транзита газа не привело к негативным последствиям для энергетической безопасности ЕС.

В МИДе подчеркнули, что основной причиной проблем на энергетическом рынке Европы является Россия, которая десятилетиями использовала энергоресурсы как инструмент шантажа, пытаясь подорвать энергетическую безопасность европейских государств. В то же время они отметили, что эра зависимости Европы от российских энергоресурсов быстро близится к своему завершению.

Ведомство добавило, что другие страны Европы нашли альтернативы для обеспечения своих потребностей в энергоносителях, получая поставки из США и Ближнего Востока. Однако, за исключением Венгрии и Словакии, продолжающих сохранять свою зависимость от России.

"Если для Венгрии важнее укреплять Россию, а не ЕС и США, то это следует откровенно признать", – говорится в заявлении МИД.

Украина также готова занять свое место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит отказаться от европейского пути в пользу сотрудничества с СНГ или ОДКБ.

1 января 2025 Украина приостановила транзит газа России через свою территорию, и страны ЕС были готовы к этому шагу. Они могут получать необходимые объемы газа по альтернативным путям. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ в Европу при условии, что он не российский.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина опровергла информацию Словакии по поводу отказа от участия в трехсторонних переговорах с Европейским Союзом и словацкой стороной о транзите российского газа. Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцев прокомментировал это для издания Politico.