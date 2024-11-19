Популярный блоггер получил повесту на 1000-й день полномасштабной войны

Максим Узол, известный блогер и ведущий туристического шоу "Узол и Манько", удивил поклонников неожиданной новостью: в день тысячного дня войны он получил повестку. После этого телеведущий сразу отправился на медкомиссию.

Блогер Максим Узол

Об этом 37-летний блогер рассказал в своем Instagram. "На 1000-й день получил повестку", — лаконично подписал Максим фото документа, добавив, что его вызвали в военкомат в городе Гребенка.

Уже через несколько часов Максим поделился новой фотографией — на этот раз из больницы.

"И сразу на ВВК. Ну же, погнали в этот заплыв", — написал он, подтвердив, что уже проходит военно-врачебную комиссию. О результатах осмотра или дальнейших планах блогер пока не рассказывает, оставляя интригу.

Максим Узол стал популярным благодаря своему YouTube-каналу, где он вместе с женой Ольгой создает семейно-романтические тревел-блоги. Их приключения по миру, рассказы об отношениях и жизни в паре завоевали сердца многих зрителей. Впоследствии Максим начал работать телеведущим на "Новом канале" и телеканале "Дом".

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