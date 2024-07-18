Популярная блоггерша умерла во время стрима: вскрытие показало шокирующие результаты

Китайская интернет-звезда, известная своими экстремальными видео с поеданием огромного количества пищи, трагически умерла во время прямого эфира. 24-летняя Пан Сяотин регулярно потребляла более 10 кг еды за один раз, транслируя свои "пиры" зрителям в течение более 10 часов ежедневно.

Блоге умер, съев 22 фунта во время прямой трансляции

Согласно результатам вскрытия, ее желудок был переполнен непереваренной пищей, а сам орган деформирован от постоянной перегрузки. Местные СМИ сообщили о ее смерти еще 14 июля, однако детали этого шокирующего события стали известны только сейчас.

Господин Сяотин увлеклась мукбангом – южнокорейским трендом онлайн-трансляций с поеданием огромного количества пищи – после того, как увидела, как ее друг зарабатывает на этом неплохие деньги. С ростом популярности ее порции становились все больше, а она проводила все больше времени в онлайн-эфирах, получая подарки от зрителей.





Родители и подписчики блоггерки неоднократно выражали обеспокоенность по поводу ее здоровья, но она игнорировала все оговорки. Даже после госпитализации с желудочно-кишечным кровотечением, вызванным перееданием, она продолжала снимать свои экстремальные видео.

Пока неизвестно, ведется ли расследование обстоятельств смерти Господин Сяотин. Ее трагическая история стала еще одним предупреждением об опасности экстремальных диет и зависимости от онлайн-популярности.

Ранее "Комментарии" писали, что известная бразильская блоггерша Алине Феррейра умерла в результате серьезных осложнений после пластической операции по увеличению ягодиц.