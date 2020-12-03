Согласитесь, что этот год оказался не самым простым, поэтому узнать о новом способе снятия стресса точно не помешает, правда? На помощь пришла британская компания Scrap Car Comparison, которая по-своему видит, как лучше снять напряжение. И для этого вам понадобится танк и дробовик.

Британцы предложили новый способ снятия стресса. Фото: obozrevatel

Суть нового метода заключается в том, что человек уничтожает автомобиль при помощи дробовика и танка. Такое занятие называется деструктивная терапия, и оно является весьма эффективным, утверждают специалисты.

Стоит отметить, что речь не идет о новых машинах или тех, которыми пользуются люди. Речь о ненужных авто, которые давно отправились на свалку. Антистрессовая программа состоит из двух частей: человек стреляет по машинам из дробовика, дальше – давит их при помощи 58-тонного боевого танка Chieftain. Но если этого вдруг окажется мало, то есть еще и третья часть – выстрел из пушки тяжелой боевой машины, сообщает Motor1.

Авторы столь необычного метода уверены в том, что подобным образом человек сможет отпустить все негативные эмоции, которые накопились. Они добавляют, что не сомневаются в успехе своей идеи, поскольку большое количество людей нуждается в освобождении от гнева и раздражения.

Но известно, что британцы далеко не первые в таком открытии. Несколько лет тому назад похожий способ предложили американцы.





Как сообщало издание "Комментарии", простой метод, который поможет избавиться от стресса. Время от времени мы сталкиваемся со стрессом даже в своем доме, поэтому иногда хочется побыть наедине с самим собой и успокоить свои мысли. Психолог Станислава Зарудная рассказала, что побороть стресс можно в домашних условиях, если использовать один несложный прием.

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