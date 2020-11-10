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Помощник Тищенко "минировал" Александровскую больницу, - Лерос

По словам политика, звонок о минировании клиники совершили с телефона Руслана Гончарова

сегодня, 15:16
Автор:

Елизавета Черных

Народный депутат Гео Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказал, кто стоит за сообщением о минировании Александровской больницы в Киеве. По его словам, к этому причастен помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко — Руслан Гончаров. 

Помощник Тищенко "минировал" Александровскую больницу, - Лерос

ФОТО: Главред

Гео Лерос опубликовал якобы решение суда, в котором отмечено, что звонок с сообщением о минировании кардиологического отделения киевской больницы поступил с телефона Руслана Гончарова. Он является не только помощником нардепа Тищенко, а еще и его давним другом. 

По словам народного депутата Лероса, 8 апреля (именно тогда Александровская больница была "минирована") Николай Тищенко вместе с друзьями собрались на застолье, и с мобильного телефона Гончарова сообщили о 5 килограммах взрывчатки в стенах клиники. Более того, Лерос уверяет, что этот звонок был спланирован, так как помощник Тищенко заранее купил SIM-карту. 

Как утверждает нардеп Лерос, после случившегося "слуга народа" Тищенко отправился "замаливать грехи" в больницу. Он решил угостить медперсонал изысканными блюдами, приготовленными в одном из его ресторанов. 

Сам Тищенко называет слова Лероса "политическими инсинуациями" и утверждает, что ни один из его помощников ранее не имел никакого криминального опыта. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Арахамия в Раде обматерил Тищенко за прогулы. 


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Источник: https://bit.ly/2UeB3Dq
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