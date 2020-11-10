Помощник Тищенко "минировал" Александровскую больницу, - Лерос

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Елизавета Черных
Народный депутат Гео Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказал, кто стоит за сообщением о минировании Александровской больницы в Киеве. По его словам, к этому причастен помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко — Руслан Гончаров.
ФОТО: Главред
Гео Лерос опубликовал якобы решение суда, в котором отмечено, что звонок с сообщением о минировании кардиологического отделения киевской больницы поступил с телефона Руслана Гончарова. Он является не только помощником нардепа Тищенко, а еще и его давним другом.
По словам народного депутата Лероса, 8 апреля (именно тогда Александровская больница была "минирована") Николай Тищенко вместе с друзьями собрались на застолье, и с мобильного телефона Гончарова сообщили о 5 килограммах взрывчатки в стенах клиники. Более того, Лерос уверяет, что этот звонок был спланирован, так как помощник Тищенко заранее купил SIM-карту.
Как утверждает нардеп Лерос, после случившегося "слуга народа" Тищенко отправился "замаливать грехи" в больницу. Он решил угостить медперсонал изысканными блюдами, приготовленными в одном из его ресторанов.
Сам Тищенко называет слова Лероса "политическими инсинуациями" и утверждает, что ни один из его помощников ранее не имел никакого криминального опыта.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Арахамия в Раде обматерил Тищенко за прогулы.
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