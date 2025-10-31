В Правительстве подтвердили, что этой зимой окажут дополнительную поддержку малообеспеченным семьям, в том числе среди ВПО в рамках программы "Теплая зима". Размер единоразовой денежной помощи – 6500 грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

Помощь «Теплая зима»: кто может получить 6500 гривен

Денежные средства можно будет потратить исключительно на приобретение одежды, обуви и лекарств у продавцов, участвующих в программе или зарегистрировавших свою деятельность по соответствующим кодам.

Кто сможет получить выплаты:

▪ дети и лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ, которые являются получателями пособия на жительство;

▪ дети из малообеспеченных семей;

▪ одинокие пенсионеры, получающие надбавку за уход;

▪ дети, над которыми установлена опека или забота;

▪ дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Денежные средства поступят автоматически на счет получателя в платежном средстве "Дія.Картка", открытом в уполномоченном банке. Срок использования – 180 календарных дней с даты зачисления.

Также предусмотрена возможность получения выплат гражданам, отвечающим критериям, но не зарегистрированным в Действии.

Для этого нужно будет подать письменное заявление в ПФУ, в случае положительного решения средства поступят на специальный счет в вашем банке, отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство дополнительно выделяет 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, которые направят на компенсации украинцам за уничтоженное жилье по программе еВосстановление. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Это позволит более 1,6 тысяч семей реализовать жилищные сертификаты и приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.