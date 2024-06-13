Помощь на передовую: волонтеры передали технику и медицину бойцам батальона «Волки Да Винчи»

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Кравцев Сергей
В частности, бойцы получили пикап, баги, прицелы, дроны "Мавик", медицинское оборудование и генератор.
Бойцы батальона «Волки Да Винчи» получили помощь
По словам волонтеров, предоставленные средства помогут легендарному подразделению "Волки Да Винчи" стать еще более мобильным и эффективным, а также позволят уберечь здоровье и жизнь наших героев.
Как сообщалось ранее, волонтеры ОО "Свободные и верные" систематически оказывают помощь боевым подразделениям на Юге и Востоке Украины. На сегодняшний день уже передано около 500 FPV-дронов, более 100 генераторов, около 70 тепловизоров, 6 000 комплектов одежды, 200 тонн продовольствия, автомобили скорой помощи, бусы, мобильные стирально-бытовые комплексы, 15 пикапов и более 50 багги "Хищник".
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