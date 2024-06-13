Помощь на передовую: волонтеры передали технику и медицину бойцам батальона «Волки Да Винчи»

В частности, бойцы получили пикап, баги, прицелы, дроны "Мавик", медицинское оборудование и генератор.

Бойцы батальона «Волки Да Винчи» получили помощь

По словам волонтеров, предоставленные средства помогут легендарному подразделению "Волки Да Винчи" стать еще более мобильным и эффективным, а также позволят уберечь здоровье и жизнь наших героев.

"История творится на международных саммитах, но судьба Украины решается именно на передовой. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить нашим бойцам всем необходимым. Каждый переданный пикап, каждый дрон – это наш вклад в уничтожение врага. Мы верим, прежде всего, в наших бойцов, их мужество, стойкость и профессионализм, поэтому будем поддерживать их до самой победы", — подчеркнул председатель ОО "Свободные и Верные", воин-добровольец Виталий Герсак.

Как сообщалось ранее, волонтеры ОО "Свободные и верные" систематически оказывают помощь боевым подразделениям на Юге и Востоке Украины. На сегодняшний день уже передано около 500 FPV-дронов, более 100 генераторов, около 70 тепловизоров, 6 000 комплектов одежды, 200 тонн продовольствия, автомобили скорой помощи, бусы, мобильные стирально-бытовые комплексы, 15 пикапов и более 50 багги "Хищник".



