Служба безопасности Украины продолжает ликвидировать угрозы с тыла: на этот раз под арест попал местный житель Купянска, который передавал врагу точные координаты украинских позиций. получил.

СБУ задержала агента ФСБ в Купянске

Следствие установило, что агент ФСБ, ранее безработный местный, стал корректировщиком для российских обстрелов после того, как "отметился" пророссийскими комментариями в социальных сетях. Российские кураторы быстро заметили его активность и завербовали для помощи врагу, предложив отслеживать позиции украинских военных, защищающих Купянск. В его задачу входило передавать координаты штабов, укреплений и позиций украинской армии, чтобы облегчить прицельные обстрелы со стороны российских войск.

По данным СБУ, агент обходил район, фиксируя маршруты и локации украинских сил обороны. За каждое переданное место ему пообещали плату, однако обещанных денег он так и не дождался. Зато оперативники СБУ быстро выяснили его роль в этой схеме и задержали его в доме. Во время обыска у него нашли мобильный телефон с доказательствами связей с российскими кураторами.

Сейчас предателю объявлено подозрение по статье о государственной измене в условиях войны. Теперь он находится под стражей, а следствие продолжает собирать дополнительные доказательства. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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