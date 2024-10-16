Пользователей "Резерв+" могут ждать неприятности: о чем речь

В Telegram мошенники распространяют вредоносные сообщения из-за фейкового бота "Резерв+". Они выглядят как "совет" от службы поддержки приложения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Приложение Ререзв+. Фото из открытых источников

Правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию об активном распространении вредоносного программного обеспечения через аккаунт @reserveplusbot.

Злоумышленники рассылают сообщения с предложением установить "специальное программное обеспечение", прикрепляя архив под названием "RESERVPLUS.zip". Как выяснилось, архив содержит вредоносное ПО MEDUZASTEALER, которое похищает файлы с устройств пользователей.

Учетная запись @reserveplusbot создана под видом официального Telegram-бота технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+". Важно отметить, что в мае 2024 года этот бот действительно использовался как один из контактов техподдержки приложения "Резерв +".

CERT-UA уже приняла меры по минимизации угрозы, но призывает пользователей быть осторожными. Ссылки на этот контакт, ранее публиковавшиеся на официальных страницах государственных органов, теперь ведут на учетную запись злоумышленников.

В связи с этим пользователям рекомендуется воздержаться от взаимодействия с аккаунтом @reserveplusbot и не загружать из него никаких файлов.

Если вы подозреваете, что стали жертвой атаки, немедленно информируйте: правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA ([email protected], моб.+38 (044) 281-88-25)

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