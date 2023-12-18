Поляки снова заблокировали один из самых больших пунктов пропуска на границе с Украиной

Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе Польши с Украиной было заблокировано сегодня, 18 декабря. Это произошло из-за новой акции протеста польских перевозчиков, которые не согласны уступать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной погранслужбы Украины в Telegram.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях в пункт пропуска "Дорогуск — Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша", — отмечают украинские пограничники.

В Госпогранслужбы уточняют, что организаторы акции протеста хотят пропускать только по одному грузовику в час. При этом они будут пропускать гуманитарную и военную помощь, а также грузовики с животными и товарами, которые быстро портятся.

Пограничники уточняют, что протестующие не хотят препятствовать движению автобусов.

Стоит напомнить, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Главное требование поляков – Евросоюз должен отменить с нашей страной "транспортный безвиз".

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