Получить повестку можно и после 60 лет: кому ее выдают

В Украине обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Лица, не достигшие 25 лет, по закону не могут быть принудительно отправлены на фронт. Впрочем, как отметила адвокат Татьяна Савченко, оказывается мобилизация мужчин, уже достигших 60-летнего возраста, тоже возможна при определенных обстоятельствах.

Мобилизация в Украине

Адвокат ссылается на статью 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", где четко определен предельный возраст военнообязанных. Во время военного положения этот возраст для рядового, сержантского, младшего и старшего офицерского состава составляет 60 лет.

"То есть у 59-ти такие лица еще военнообязанные и могут быть мобилизованными, а в 60 их мобилизовать не могут", — говорит Савченко.

По ее словам, это означает, что мобилизация после 60 лет незаконна. Официально человек в этом возрасте теряет статус военнообязанного, поскольку закон четко предусматривает возможность призыва до 60 лет.

В то же время, подчеркивает адвокат, мобилизация после 50 лет в Украине возможна, и даже 55-летние могут быть призваны в армию. Однако, по ее словам, случаев мобилизации после 60 лет ей не приходилось встречать.

Чтобы сняться с военного учета по достижении предельного возраста, нужно лично обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), предоставить паспорт, военно-учетный документ и подать соответствующее заявление. После этого человека официально снимают с учета, и он больше не будет получать повестки.

Если 60-летнему мужчине все же выдали повестку, он должен явиться в ТЦК и заявить о своем праве на снятие с военного учета, подчеркивает адвокат. В случае неправомерной мобилизации он может подать рапорт об освобождении от военной службы в соответствии со статьей 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Исключение являются военнослужащие высшего офицерского состава (генералы, бригадные генералы, генерал-майоры и т.п.). Для них предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения составляет 65 лет. Кроме того, военные, имеющие высокую квалификацию и признанные годными ВЛК, могут по собственному желанию продлить службу еще на 5 лет после достижения предельного возраста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , будут ли мобилизовать на фронт 18-летних.



