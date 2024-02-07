Получит ли Украина доступ к зарубежным активам РФ: какие варианты обсуждаются

Продолжается битва за использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба предполагает, что ЕС выйдет на соответствующее решение в этом году. В Кремле уже паникуют и угрожают ответными мерами. И на Западе, похоже, боятся этих самых мер, а потому до сих пор не приняли соответствующих решений. И даже идея Бельгии выпустить долговые обязательства для финансирования Киева, при этом используя активы РФ в качестве залога для погашения долга, не нашла особой поддержки у прочих членов ЕС. Как может развиваться ситуация дальше? Получит ли Украина доступ к зарубежным активам страны-агрессора или хотя бы их части? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Мы продолжаем наблюдать борьбу двух юридических подходов

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук считает, что Запад сейчас проходит своеобразный тест на моральную устойчивость, на способность принимать инновационные решения на фоне разворачивающейся Третьей мировой войны в целом и рашистской агрессии в частности.

"Когда у тебя на счету есть сотни миллиардов долларов, которые ты пускаешь в любой оборот, поддерживая те или иные балансы, проекты – ты воспринимаешь эти средства в каком-то смысле как "свои". И пользуешься, как заблагорассудится. И делится ими, а то и просто показать их наличие, по мнению ряда финансовых организаций и учреждений, не очень "кошерно". Но мы ставим логичный вопрос – ладно, вы нам даете ограниченные финансирование и "пипеточную" военную помощь, но что мешает дать проценты, которые вы вкладываете в ценные бумаги, нам для поддержки? Ведь Украина защищает не только себя, но и весь ваш западный уклад, ваши свободы! А в ответ видим неготовность финансово-экономических, юридических элит Запада трезво и в то же время творчески подходить к сложившейся ситуации. Там почему-то считают, что законы частной собственности должны защищать ресурсы агрессора, нацизма, военного преступника. Хоть в международном праве есть параллельные нормы, позволяющие не только пользоваться процентами таких средств, но и их национализацию в пользу страны, против которой осуществляется агрессия", – подчеркивает эксперт.

Об этом, кстати, отмечает он, говорили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Но пока, констатирует Ярослав Романчук, мы продолжаем наблюдать борьбу двух юридических подходов, двух концепций.

"И здесь, безусловно, важно мнение общественности, политических элит, которые должны указать элитам бизнесовым, юридическим на необходимость сделать правильные шаги – по поддержке Украины. Ведь Россия фактически разрушает архитектуру мира. И тут нужно включать другой правовой режим. Создавать прецеденты, – поясняет экономист. – И я надеюсь, что адекватные политики Запада решат данный вопрос в нашу пользу. В течение уже этого года. Что станет источником для поддержки нас во время войны, а также после".

Один из реальных вариантов – передача процентов от хранения

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников напоминает, что разговоры об использовании замороженных российских активов в интересах нашей страны ведутся практически сразу после начала широкомасштабной агрессии. Тема периодически актуализируется. Но подвижек пока нет.

"Проблема в том, – поясняет собеседник портала "Комментарии", – что речь идет о праве частной собственности. И западные банки его строго соблюдают, невзирая на то, что это выглядит, мягко говоря, некрасиво в той или иной ситуации. Конфискации проводятся крайне редко. И уж точно не в отношении таких гигантов как РФ. Следовательно, банки боятся, что это может стать громким прецедентом, который приведет к оттоку клиентов. К нежеланию размещать у них новые активы — как физическими, так и юридическими лицами".

Как один из вариантов — передача процентов от хранения. И такие средства, правда, в небольшом объеме, уже передавались Украине, отмечает Алексей Плотников.

"Новая идея — выпустить ценные бумаги под залог этих активов (которые остаются на хранении там, где они "заморожены"). То есть, под их залог выпускаются облигации для помощи Украине. Такая схема имеет право на существование. Пока не ясно, пойдут ли на нее западные партнеры. Но хорошо уже то, что изыскиваются возможности для того, чтобы наша страна получили источники финансирования — как здесь и сейчас, так и для послевоенного восстановления", – констатирует эксперт.

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