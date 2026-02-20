Полтавский феномен: малоизвестные чиновники обогнали топ-политиков по расходам на рекламу в Facebook

Украинский политический сегмент соцсетей в 2025 году продемонстрировал неожиданные лидеры по расходам на рекламу. Абсолютным рекордсменом стал первый заместитель мэра Полтава Валерий Пархоменко, вложивший в продвижение своей страницы в Facebook более 1,5 млн грн. Таким образом, он обошел даже известных политиков национального уровня.

Первый заммэра Полтава Валерий Пархоменко. Фото: из открытых источников

Существенные бюджеты на рекламу также продемонстрировал депутат облсовета Алексей Чепурко, потратив более 600 тысяч гривен. За год оба политика увеличили расходы в десятки раз, что позволило им опередить таких публичных фигур, как Петр Порошенко и Александр Вилкул, ранее традиционно доминировавших в рейтингах политической рекламы.

В десятку крупнейших рекламодателей также вошли Виктор Куртев, Игорь Шевченко, а также народные депутаты Александр Качура и Лариса Билозир. Политики активно используют соцсети для продвижения собственных инициатив, публичных выступлений и формирования персонального имиджа.

По данным библиотеки рекламы Meta Platforms, политическая конкуренция в онлайн-пространстве стремительно усиливается, а затраты на цифровое присутствие растут. Эксперты отмечают, что социальные сети стали ключевым инструментом борьбы за электорат, особенно в преддверии возможных избирательных кампаний.

Рекламные бюджеты, еще несколько лет назад характерные только для общенациональных политиков, теперь активно используют и региональные деятели. Это свидетельствует об изменении правил политической игры, где влияние и популярность все чаще определяются не телеэфирами, а масштабом присутствия в цифровом пространстве.

Также издание "Комментарии" сообщало – тратят миллионы на пиар во время войны: новые подробности.



