Польша торжествует: какое решение примет ЕС, чтобы ограничивать импорт агропродукции из Украины

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Кравцев Сергей
Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят соседям Украины вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.
Украина - Польша - ЕС. Фото из открытых источников
ЕК предложит Европейскому парламенту и Совету Евросоюза продлить беспошлинный режим для экспорта из Украины до июня 2025 года, но не так, как в прошлом году, а с оговорками.
Домбровскис сказал, что Евросоюз намерен контролировать объемы поставок сельскохозяйственной продукции и блокировать импорт, если появится риск снижения цен в странах, граничащих с Украиной.
Он добавил, что после начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз возникнет вопрос о либерализации взаимной торговли. То есть не только ЕС, но и Украина должна будет снизить некоторые торговые барьеры для увеличения поставок из Евросоюза.
СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе пишет, что Евросоюз также рассматривает возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины. Но решение пока не принято.
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