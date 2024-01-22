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Польша торжествует: какое решение примет ЕС, чтобы ограничивать импорт агропродукции из Украины

Еврокомиссия готова разрешить пяти странам ограничивать импорт украинской сельхозпродукции

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят соседям Украины вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Польша торжествует: какое решение примет ЕС, чтобы ограничивать импорт агропродукции из Украины

Украина - Польша - ЕС. Фото из открытых источников

ЕК предложит Европейскому парламенту и Совету Евросоюза продлить беспошлинный режим для экспорта из Украины до июня 2025 года, но не так, как в прошлом году, а с оговорками.

Домбровскис сказал, что Евросоюз намерен контролировать объемы поставок сельскохозяйственной продукции и блокировать импорт, если появится риск снижения цен в странах, граничащих с Украиной.

"Мы будем смотреть на то, как можно было бы дать Польше и другим государствам-членам дополнительные гарантии, и один из способов сделать это – внедрить защитные меры для каждой страны", – пояснил Домбровскис.

"Мы видим, что региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. Это в первую очередь испытывают страны-соседи, в то время как [это] не создает значительных препятствий для рынка ЕС в целом", — сказал еврокомиссар.

Он добавил, что после начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз возникнет вопрос о либерализации взаимной торговли. То есть не только ЕС, но и Украина должна будет снизить некоторые торговые барьеры для увеличения поставок из Евросоюза.

СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе пишет, что Евросоюз также рассматривает возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины. Но решение пока не принято.

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Источник: https://www.ft.com/content/3fcc5b32-cdd3-49a5-a0f4-5af80af7288f
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