Политолог: Госоператор тыла во главе с Жумадиловым не смог сделать то, ради чего был создан

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Государственный оператор тыла (ГОТ) не выполнил своей задачи, заключавшейся в том, чтобы преодолеть коррупцию и обеспечивать ВСУ качественной продукцией. Об этом заявил политолог Олег Постернак, анализируя скандалы, сопровождающие деятельность ГОТ в течение всего срока его существования, а это меньше года.
Госоператор провалил поставленные задачи
Политолог обратил внимание, что в последнем интервью "Украинской правде" руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов пытался нарисовать яркую картинку: мол, бывают некоторые недостатки в закупках, но в целом все хорошо.
Однако он вспомнил еще несколько подобных скандалов, произошедших за последний год.
Политолог напомнил, что ГОТ создали в том числе и потому, что до него Минобороны так же делало закупки без конкурса. ГОТ создавался для того, чтобы поломать эту систему, но, считает эксперт, сам к ней прибег: оператор пытался скрывать цены и обходить систему Прозорро.
По его мнению, по той причине, что ГОТ не справился со своей задачей, недопустимо объединять ДОТ и Агентство оборонных закупок под руководством Жумадилова, несмотря на то, что тот заявил о том, что такая договоренность уже якобы есть в Минобороны.
Стоит напомнить, в октябре ГОТ разорвал контракт с поставщиком "Трейд Гранит Инвест", но сделал это еще до того, как лаборатория и правоохранители подтвердили бы или не подтвердили вину компании в поставках некачественной пищи. Впоследствии выяснилось, что публикация на сайте NGL.Media, на основании которой ГОТ разорвал этот контракт, была с искаженными выводами лабораторной экспертизы.
Новости