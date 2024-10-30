Политолог: Госоператор тыла во главе с Жумадиловым не смог сделать то, ради чего был создан

Государственный оператор тыла (ГОТ) не выполнил своей задачи, заключавшейся в том, чтобы преодолеть коррупцию и обеспечивать ВСУ качественной продукцией. Об этом заявил политолог Олег Постернак, анализируя скандалы, сопровождающие деятельность ГОТ в течение всего срока его существования, а это меньше года.

Госоператор провалил поставленные задачи

Политолог обратил внимание, что в последнем интервью "Украинской правде" руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов пытался нарисовать яркую картинку: мол, бывают некоторые недостатки в закупках, но в целом все хорошо.

"Понятно, что ему нужно было оправдаться за последний скандал, связанный со снабжением некачественных мясных консервов. Господин Жумадилов сказал, что такие случаи единичны и что даже в центре Киева в супермаркетах также можно встретить просроченные продукты или некачественные фрукты, поэтому не о чем волноваться", — говорит Постернак.

Однако он вспомнил еще несколько подобных скандалов, произошедших за последний год.

Политолог напомнил, что ГОТ создали в том числе и потому, что до него Минобороны так же делало закупки без конкурса. ГОТ создавался для того, чтобы поломать эту систему, но, считает эксперт, сам к ней прибег: оператор пытался скрывать цены и обходить систему Прозорро.

"Также ГОТ покупал пластиковые фляги втрое дороже рыночных цен, а в марте выяснилось, что он подписал контракты с Буским консервным заводом, который контролирует скандально известная семья Гринкевичей. Недавно также стало известно, что в одну из воинских частей было доставлено мясо курятины, в котором был найден шприц. Как говорят, один случай – это случайность, а два и более – это уже система", — подчеркнул Постернак.

По его мнению, по той причине, что ГОТ не справился со своей задачей, недопустимо объединять ДОТ и Агентство оборонных закупок под руководством Жумадилова, несмотря на то, что тот заявил о том, что такая договоренность уже якобы есть в Минобороны.

"Ему помешало создание в ГОТ и АОЗ наблюдательных советов и то, что руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вместе с членами Антикорсовета при МО кто мягко, а кто остро критикуют Жумадилова и даже прямо говорят о том, что дай ему управлять еще и закупками оружия, и у нас будут не только "мелкие" скандалы с тушенкой, но и большие проблемы с оружием", — заключает политолог.

Стоит напомнить, в октябре ГОТ разорвал контракт с поставщиком "Трейд Гранит Инвест", но сделал это еще до того, как лаборатория и правоохранители подтвердили бы или не подтвердили вину компании в поставках некачественной пищи. Впоследствии выяснилось, что публикация на сайте NGL.Media, на основании которой ГОТ разорвал этот контракт, была с искаженными выводами лабораторной экспертизы.