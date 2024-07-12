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Politico узнало, доволен ли Зеленский и Ко результатами саммита НАТО

Не было шансов, что Киев официально пригласят стать 33-м членом Альянса во время саммита в Вашингтоне

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские лидеры в основном довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне, тем более, что могло быть гораздо хуже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Politico узнало, доволен ли Зеленский и Ко результатами саммита НАТО

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

СМИ отмечает, Киев получил не все, что просил, но НАТО согласилось объявить, что членство страны является "неизбежным", улучшив декларацию прошлогоднего саммита в Литве, которая вызвала возмущение Украины из-за отсутствия обязательств со стороны Альянса.

Журналисты отмечают, тем не менее украинцы все еще умоляют об увеличении количества истребителей, больше ПВО, более быстрой подготовке пилотов и отмене правил нанесения ударов на территории России. Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом добавляет неопределенности ко всему процессу.

Как заявил в интервью СМИ заместитель главы комитета нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, после прошлогоднего саммита в Литве дела стали лучше, чем были. 

Нардеп признал, не было шансов, что Киев официально пригласят стать 33-м членом Альянса во время саммита в Вашингтоне. Киев сразу предупредили, что приглашения не будет. Но Украина получила обещание, которое стало результатом месяцев споров внутри Альянса.

"Необратимо" — это хорошо, но это еще не приглашение", — сказал Чернев.

"Самым важным для Украины сейчас является то, что мы посылаем ей боеприпасы, а также снимаем ограничения США и других союзников по использованию предоставленного оружия, такого как ракеты дальнего радиуса действия, внутри России", — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировкой, которая позволяет НАТО держать Украину немного ближе, но желания начать путь к полноправному членству в ближайшее время было мало, даже в государствах на восточном фронте Альянса, где больше всего царит проукраинская риторика.

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Источник: https://www.politico.com/news/2024/07/12/nato-soothes-ukraine-nerves-after-rough-summit-00167710
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