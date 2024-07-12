Politico узнало, доволен ли Зеленский и Ко результатами саммита НАТО

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Кравцев Сергей
Украинские лидеры в основном довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне, тем более, что могло быть гораздо хуже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
СМИ отмечает, Киев получил не все, что просил, но НАТО согласилось объявить, что членство страны является "неизбежным", улучшив декларацию прошлогоднего саммита в Литве, которая вызвала возмущение Украины из-за отсутствия обязательств со стороны Альянса.
Журналисты отмечают, тем не менее украинцы все еще умоляют об увеличении количества истребителей, больше ПВО, более быстрой подготовке пилотов и отмене правил нанесения ударов на территории России. Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом добавляет неопределенности ко всему процессу.
Как заявил в интервью СМИ заместитель главы комитета нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, после прошлогоднего саммита в Литве дела стали лучше, чем были.
Нардеп признал, не было шансов, что Киев официально пригласят стать 33-м членом Альянса во время саммита в Вашингтоне. Киев сразу предупредили, что приглашения не будет. Но Украина получила обещание, которое стало результатом месяцев споров внутри Альянса.
Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировкой, которая позволяет НАТО держать Украину немного ближе, но желания начать путь к полноправному членству в ближайшее время было мало, даже в государствах на восточном фронте Альянса, где больше всего царит проукраинская риторика.
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