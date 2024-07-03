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Политический эксперт: «группу Залужного» искусственно обвинили во всех грехах

В экспертных кругах с этой "группой" с недавних пор связывают и такую фигуру как полковник Евгений Борисов

3 июля 2024, 11:17 comments1296
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Кравцев Сергей
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Во время противостояния вокруг увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного многие из числа ближайшего окружения генерала также пострадали – были уволены с занимаемой должности или даже попали под следствие. Неформальная "группа Залужного" в ВСУ фактически была разгромлена, несмотря на статус и заслуги отдельных лиц. Такое мнение в эфире программы "Деньги" на YouTube высказала ныне работающая в США политическая экспертка, основательница ОО "Национальная платформа" Екатерина Одарченко.

Политический эксперт: «группу Залужного» искусственно обвинили во всех грехах

Валерий Залужный и Евгений Борисов

Политологиня отметила, что в экспертных кругах с этой группой связывают и такие фигуры, как полковник Евгений Борисов, которого сейчас пытаются обвинить во "всех грехах".

Екатерина Одарченко упомянула кейс полковника Борисова, комментируя положение дел в США. По ее мнению, наши политические системы чем-то схожи: в обеих странах есть практика "привязать" тех или иных лиц к известному медийному лицу, после чего "вешать всех собак" на эту группу.

"Как у нас в Украине было. Все любят Залужного. Затем его связали с (полковником Евгением – ред.) Борисовым. И все обвинения на них… И это работает", – заявила Одарченко.

Стоит отметить, что ранее политические эксперты отмечали, что через полковника Борисова пытались подобраться к генералу Валерию Залужному. Такого же мнения придерживаются, в частности, эксперты Андрей Золотарев, Олег Постернак, Валентин Гайдай и другие.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o89xwPjfLh0
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