Политический эксперт: «группу Залужного» искусственно обвинили во всех грехах



















Во время противостояния вокруг увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного многие из числа ближайшего окружения генерала также пострадали – были уволены с занимаемой должности или даже попали под следствие. Неформальная "группа Залужного" в ВСУ фактически была разгромлена, несмотря на статус и заслуги отдельных лиц. Такое мнение в эфире программы "Деньги" на YouTube высказала ныне работающая в США политическая экспертка, основательница ОО "Национальная платформа" Екатерина Одарченко.

Валерий Залужный и Евгений Борисов

Политологиня отметила, что в экспертных кругах с этой группой связывают и такие фигуры, как полковник Евгений Борисов, которого сейчас пытаются обвинить во "всех грехах".

Екатерина Одарченко упомянула кейс полковника Борисова, комментируя положение дел в США. По ее мнению, наши политические системы чем-то схожи: в обеих странах есть практика "привязать" тех или иных лиц к известному медийному лицу, после чего "вешать всех собак" на эту группу.

"Как у нас в Украине было. Все любят Залужного. Затем его связали с (полковником Евгением – ред.) Борисовым. И все обвинения на них… И это работает", – заявила Одарченко.

Стоит отметить, что ранее политические эксперты отмечали, что через полковника Борисова пытались подобраться к генералу Валерию Залужному. Такого же мнения придерживаются, в частности, эксперты Андрей Золотарев, Олег Постернак, Валентин Гайдай и другие.



