Политические "рейдеры" из ОПЗЖ во главе с Андреем Спасским пытаются взять под контроль Харьков, - СМИ

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Козлова Альбіна
К реальному руководству Харьковом могут прийти члены группировки, во главе которой находится депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Спасский, который рассчитывает занять должность секретаря Харьковского горсовета. Об этом пишет Апостроф.
Харьковский городской совет, фото из открытых источников
Как отмечают авторы статьи, после того как и.о. мэра Харькова Игорь Терехов остался без значимой поддержки, ему на помощь и пришли члены местной ОПЗЖ, имеющие в Харьковском горсовете "золотую акцию" в виде фракции из 19 депутатов.
Суть договоренностей, как отмечают авторы статьи, следующая: "Либо местная ОПЗЖ всячески поддерживает Терехова как кандидата в харьковские мэры, но за это получает полное, основное и даже решающее свое участие в политической и экономической жизни города, а также непосредственное присутствие в ее исполнительных органах. Либо ОПЗЖ блокируют проведение сессий горсовета, принятие городского бюджета, назначения ключевых должностных лиц и прочее. По сути, выбор без выбора".
"Непосредственным шантажистом харьковской власти в указанных процессах и ключевым переговорщиком от своих партийных боссов", как отмечают авторы статьи, является Андрей Спасский, избранный осенью 2020 депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ.
Как отмечают журналисты, Спасский "не является значимой и самостоятельной фигурой на харьковских переговорах, являясь лишь куклой в руках совсем других небезызвестных людей. Однако, по слухам, уже существуют некие договоренности, что после мэрских выборов в Харькове Спасский станет секретарем горсовета и начнет руководить городом уже официально и открыто".
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