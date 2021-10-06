Политические "рейдеры" из ОПЗЖ во главе с Андреем Спасским пытаются взять под контроль Харьков, - СМИ

К реальному руководству Харьковом могут прийти члены группировки, во главе которой находится депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Спасский, который рассчитывает занять должность секретаря Харьковского горсовета. Об этом пишет Апостроф.

Харьковский городской совет, фото из открытых источников

Как отмечают авторы статьи, после того как и.о. мэра Харькова Игорь Терехов остался без значимой поддержки, ему на помощь и пришли члены местной ОПЗЖ, имеющие в Харьковском горсовете "золотую акцию" в виде фракции из 19 депутатов.

" Фактически коалиционное большинство в горсовете во главе с "Блоком Кернеса — Успешный Харьков " не может нормально работать без их голосов , поэтому тамошний депутатский отряд ОПЗЖ получил серьезное влияние на принятие решений как в сессионном зале , так и в чиновничьих кабинетах мэрии ", — говорится в статье " Рейдерская атака ОПЗЖ на Харьков ".

Суть договоренностей, как отмечают авторы статьи, следующая: "Либо местная ОПЗЖ всячески поддерживает Терехова как кандидата в харьковские мэры, но за это получает полное, основное и даже решающее свое участие в политической и экономической жизни города, а также непосредственное присутствие в ее исполнительных органах. Либо ОПЗЖ блокируют проведение сессий горсовета, принятие городского бюджета, назначения ключевых должностных лиц и прочее. По сути, выбор без выбора".

"Непосредственным шантажистом харьковской власти в указанных процессах и ключевым переговорщиком от своих партийных боссов", как отмечают авторы статьи, является Андрей Спасский, избранный осенью 2020 депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ.

" Именно он, а не формальный лидер партийной фракции в горсовете Андрей Лесик, координирует решение нужных вопросов и голосования депутатов-однопартийцев . И именно Спасского СМИ называют теневым руководителем харьковской ОПЗЖ, хотя он всего лишь — замглавы городской фракции партии ", — говорится в статье .

Как отмечают журналисты, Спасский "не является значимой и самостоятельной фигурой на харьковских переговорах, являясь лишь куклой в руках совсем других небезызвестных людей. Однако, по слухам, уже существуют некие договоренности, что после мэрских выборов в Харькове Спасский станет секретарем горсовета и начнет руководить городом уже официально и открыто".

" К чему это все приведет и по каким принципам будет работать система управления городом, если эта группировка дорвется до власти , не трудно догадаться — Януковича и его молодую " семейную " команду украинский бизнес с ужасом до сих пор вспоминает по всей стране . Под таким же лозунгом "Все отжать и ни с кем не делиться " живет Спасский и его кураторы ", — считают авторы статьи .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!