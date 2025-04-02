Полиция разыскивает уклонистов через новый метод: о чем речь

Правоохранители испытывают новый метод поиска уклонистов. В частности, вводят нововведения – к чатам ОСМД присоединили учетные записи полицейских, которые теперь с помощью интернет-приложений будут иметь возможность реагировать на сообщения о нарушителях и нарушениях законодательства. В том числе и мобилизационного.

Полиция. Фото: из открытых источников

Правоохранители апробируют новый метод только в Киевской области, где к полицейским присоединились лишь к некоторым отдельным чатам ОСМД.

Представитель полиции Киевской области Яна Ермоленко рассказала, что новый метод пока проверяется в Белоцерковском районе Киевской области. При этом в полиции уверяют, что полицейские присоединились к чатам ОСМД только после того, как об этом попросили председателя ОСМД. То есть было соответствующее обращение от главы ОСМД, общины и только после этого полицейского добавили к такому чату.

По данным полиции Киевщины, конечно, когда председатели ОСМД обратились в полицию, они не преследовали цель обнаружения уклонистов, была цель – обеспечение общественного спокойствия и порядка в доме.

"Есть ситуации, когда жильцы домов благодаря камерам видеонаблюдения видят, что, например, в подъезд зашли какие-то неизвестные подозрительные лица. В таком случае могут попросить офицера общества приехать и проверить обстановку в доме", – отметили в полиции.

В то же время новость о присутствии полицейских в чатах ОСМД вызвала оживленные дискуссии в соцсетях. Одни из пользователей сначала предположили, что такого не может быть, некоторые одобрили такую инициативу, мол, законопослушным гражданам нечего бояться, а часть корреспондентов выразила свое недовольство такой инициативой.

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