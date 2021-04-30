Полиция разоблачила группировку, которая продавала подделку под брендами известных производителей (Видео)

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Кириєнко Анна
Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группировки, которая ежемесячно производила от 25 до 30 тонн фальсификата и сбывала его как продукцию известных брендов. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Полиция задержала группировку которая продавала фальсификат. Фото: news.ru
Поддельный товар сбывался через интернет-магазин. Незаконной деятельностью занимались 5 граждан, проживающих в Днепропетровской области. Банда действовала с лета 2020 года.
Граждане создали подпольный цех в Днепре и запустили линию по изготовлению фальсифицированных пищевых смесей из сырья неизвестного происхождения. Вся готовая продукция маркировалась как товары известных брендов и продавалась в интернет-пространстве. Какие бренды подделывались, в полиции не уточняют.
Правоохранители провели обыски и изъяли технику, мобильные телефоны, банковские карты, печати и документацию, 25 тонн фальсифицированной продукции (сумма которой достигает миллиона гривен), оборудование.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).
Жителям Днепропетровской области может грозить наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что недавно произошел скандал — американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем материале.
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