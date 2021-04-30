logo
Русский Українська

BTC/USD

54357.19

ETH/USD

2775.70

LTC/USD

264.90

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Полиция разоблачила группировку, которая продавала подделку под брендами известных производителей (Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Полиция разоблачила группировку, которая продавала подделку под брендами известных производителей (Видео)

Правоохранители задержали банду, которая создавала и сбывала продукты питания под видом известных брендов

сегодня, 08:20
Автор:

Кириєнко Анна








Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группировки, которая ежемесячно производила от 25 до 30 тонн фальсификата и сбывала его как продукцию известных брендов. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.  

Полиция разоблачила группировку, которая продавала подделку под брендами известных производителей (Видео)

Полиция задержала группировку которая продавала фальсификат. Фото: news.ru

Поддельный товар сбывался через интернет-магазин. Незаконной деятельностью занимались 5 граждан, проживающих в Днепропетровской области. Банда действовала с лета 2020 года.

Граждане создали подпольный цех в Днепре и запустили линию по изготовлению фальсифицированных пищевых смесей из сырья неизвестного происхождения. Вся готовая продукция маркировалась как товары известных брендов и продавалась в интернет-пространстве. Какие бренды подделывались, в полиции не уточняют.

Правоохранители провели обыски и изъяли технику, мобильные телефоны, банковские карты, печати и документацию, 25 тонн фальсифицированной продукции (сумма которой достигает миллиона гривен), оборудование.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).

Жителям Днепропетровской области может грозить наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что недавно произошел скандал — американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1Ato8gq0lVs
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ