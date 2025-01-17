Полицейским хотят поднять зарплату, они уже зарабатывают больше, чем военные

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Ткачик Олеся
Кабмин может рассмотреть повышение зарплат полицейским, сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, средняя заработная плата у полицейского составляет 34-36 тыс. гривен по состоянию на сегодняшний день.
Игорь Клименко
Плюс правительство выплачивает полицейским дополнительно 10 тыс. гривен по всей территории Украины и 30 тыс. гривен в областях, где проходят боевые действия
На эту информацию отреагировал военный Дмитрий Воронков. По его словам, такое обеспечение не справедливо в отношении военных.
При этом он добавил, что не хочет оскорбить стражей порядка, впрочем, по его словам, такую политику властей трудно понять.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в 2025 году зарплаты военных могут претерпеть изменения. Хотя основная ставка, как сообщают, останется на уровне утвержденного бюджета, выплаты могут быть скорректированы из-за инфляции и роста цен. По информации нардепа Михаила Цымбалюка, эти цифры еще уточняются, но для многих военнослужащих суммы существенно различаются в зависимости от условий службы и выполняемых задач.
В настоящее время минимальная зарплата военного состоит из оклада за звание и дополнительных надбавок. К примеру, младший сержант получает чуть более 20 тысяч гривен, рядовой – около 21 300 гривен. Но главную роль в финансовом вознаграждении играют надбавки за боевые действия.
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