Полицейским хотят поднять зарплату, они уже зарабатывают больше, чем военные

Кабмин может рассмотреть повышение зарплат полицейским, сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, средняя заработная плата у полицейского составляет 34-36 тыс. гривен по состоянию на сегодняшний день.

Игорь Клименко

Плюс правительство выплачивает полицейским дополнительно 10 тыс. гривен по всей территории Украины и 30 тыс. гривен в областях, где проходят боевые действия

На эту информацию отреагировал военный Дмитрий Воронков. По его словам, такое обеспечение не справедливо в отношении военных.

"Зарплата у военного всего 20 тысяч гривен. Другое это уже доплаты, в частности, боевые или доплаты за БР. Почему военным во время войны, как и полицейским, не доплачивают по 10 тыс. гривен дополнительно по всей территории Украины? Вообще, дополнительно ничего не доплачивают, хотя военные под большим риском. В полиции ли функция важнее по мнению властей? Зарплату поднимают всем — судьям, депутатам, полиции, но только не военным, рискующим жизнью", — подчеркнул Воронков.

При этом он добавил, что не хочет оскорбить стражей порядка, впрочем, по его словам, такую политику властей трудно понять.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в 2025 году зарплаты военных могут претерпеть изменения. Хотя основная ставка, как сообщают, останется на уровне утвержденного бюджета, выплаты могут быть скорректированы из-за инфляции и роста цен. По информации нардепа Михаила Цымбалюка, эти цифры еще уточняются, но для многих военнослужащих суммы существенно различаются в зависимости от условий службы и выполняемых задач.

В настоящее время минимальная зарплата военного состоит из оклада за звание и дополнительных надбавок. К примеру, младший сержант получает чуть более 20 тысяч гривен, рядовой – около 21 300 гривен. Но главную роль в финансовом вознаграждении играют надбавки за боевые действия.



