Полицейские провели обыски у подростков за прослушивание русской музыки и демонстрацию оружия в Киеве

Полиция Киева провела обыски у двух подростков, устроивших провокационные действия в центре столицы, слушая российскую музыку и демонстрируя оружие, чтобы создать контент для соцсетей. В ходе обысков у них были изъяты несколько видов оружия, патроны, кастет, а также другие предметы.

Фото: Национальная полиция

Об инциденте стало известно в начале этой недели, когда в социальных сетях появились видео, на которых группа подростков проявляла дерзкое поведение в центре Киева. Они слушали песни российских исполнителей, что особенно чувствительно в нынешних условиях, и демонстрировали различные виды оружия, создавая провокационный контент.

Правоохранители смогли установить личности этих подростков, которые оказались шестью жителями Киева в возрасте от 14 до 17 лет. Полиция пригласила их вместе с родителями в отделение, где они дали объяснения по поводу своих поступков.

В рамках уголовного расследования, открытого по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), были проведены обыски в домах двух несовершеннолетних. По результатам обысков стражи порядка изъяли несколько единиц оружия, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также технику — компьютеры и мобильные телефоны, которыми пользовались подростки для съемки и распространения своих видео.

Полиция Киева уже установила всех подростков, чей контент вызвал негодование в соцсетях, а следователи продолжают досудебное расследование по данному инциденту.







Портал "Комментарии" уже писал, что масштабные обыски провели правоохранители — одновременно по всей стране оперативники ДСР и следователи Нацполиции выполнили 600 проверок. В Национальной полиции объяснили, что это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.