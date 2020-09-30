Покоряют мир: украинские вина SHABO завоевали 8 наград на международном Mundus Vini 2020

Mundus Vini проводится с 2001 года в Германии, в городе Нойштадт. Конкурс организован на базе Meininger, одного из старейших (4 поколения!) И крупнейших издательских домов, который выпускает несколько популярных в Германии специализированных изданий.



Система дегустации соответствует стандартам международных винодельческих ассоциаций (UIOE) и (OIV). Вино оценивают по 100-балльной шкале, как сумму всех критериев. Дегустация образцов проводится вслепую. Согласно правилам OIV, не более 1/3 продукции может быть награждена призами.

В целом украинские вина SHABO получили на этом конкурсе 8 наград, 6 из них — серебряные. Основатель компании SHABO Гиорги Иукуридзе отмечает, что подобные победы важны не только для имиджа компании, а в целом для создания бренда украинского вина

"Такие конкурсы — это не только о пополнении копилки побед винодела. Профессиональная оценка международного жюри — это обратная связь, говорит нам, в нужном направлении мы движемся. Это и о создании бренда украинского вина. Сомелье и участники конкурса узнают об украинских вины, их высокое качество, а значит, могут о нем рассказывать.

Победы на именитых конкурсах важны для импортеров, дистрибьюторов международных сетей. Награды на международных конкурсах — это отметка имени и качества для потребителя. Сейчас вина SHABO есть в 18 странах мира. И это, во многом, благодаря тому, что качество нашего продукта отмечают на международных конкурсах. Нашей задачей всегда было и будет — формировать положительное отношение к украинскому вина на мировом рынке. И то, что наши вина — вина Украины — завоевали около 600 наград за последние 5 лет — это как раз результаты, которые говорят сами за себя. Украинский есть чем гордиться. И задача нашей компании, это право им обеспечивать".

За последние пять лет тихие и игристые вина SHABO получили более 600 международных наград и сейчас представлены в 18 странах мира. Ежегодное расширение экспортного рынка компании в значительной степени является результатом побед на мировых винных конкурсах.

SHABO представит Украину на международной винной выставке ProWein2021, который состоится в Дюссельдорфе. Это одно из главных специализированных мероприятий в мире, в котором SHABO принимает участие более 5 лет. Представлять бренд вина Украины продукция SHABO будет и на выставке ProWein Asia в Сингапуре.





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