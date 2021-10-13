Поклонская - российский посол в Кабо-Верде: шанс вернуться в Украину

К правительству Кабо-Верде обратились украинские чиновники по поводу экстрадиции Натальи Поклонской, беглянки из Крыма, сообщает "Интерфакс-Украина".

Наталья Поклонская в оккупированной Ялте - фото Википедии

Олег Николенко, представитель МИД Украины, комментируя ситуацию журналистам агентства пояснил, что бывшую украинскую прокурорку официально назначили российским послом в Кабо-Верде. Так как о ее преступная деятельность не забыта, то правительству островного государства уже отправлено соответствующее обращение.

Наталья Поклонская во время русской оккупации продолжала работать в крымской прокуратуре, затем стала депутатом Госдумы. В должности прокурора задержала взяточника Евгения Помелова, пыталась запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, связанна с арестом Сенцова. Работая в Госдуме России занималась вопросами нравственности киноленты "Матильда" о любовнице императора Николая II, участвовала в работе антикоррупционного комитета и не согласилась с пенсионной реформой. Европейский Союз и Украина объявили, что она находится под санкциями. 40-летняя женщина с 2014 г. — в розыске, ведется расследование по нескольким статьям: создание преступной организации, захват власти, нарушение правил и обычаев войны, государственная измена.

Кабо-Верде — островное государство в Атлантическом океане, бывшая португальская колония с населением в полмиллиона человек. Находится в 6 тыс. км от Киева и в 6,6 тыс. км от Москвы. Дипломатические отношения установлены с марта 1992 г., товарооборот составляет чуть больше одного млн долл.

Экстрадиция, то есть возвращение гражданина-правонарушителя в родную страну, регулируется двусторонними соглашениями между странами, или международными конвенциями, или законодательством государства, к которому обратились по этому вопросу. В ЕС принята Европейская конвенция о выдаче. Кабо-Верде не является членом ЕС. Пока неизвестно, возможна ли экстрадиция Натальи Поклонской согласно законодательству Кабо-Верде и есть ли соответствующий двусторонний договор с Украиной.

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