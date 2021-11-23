Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: сколько миллионов долларов оно стоит (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Ювелиры всемирно известного ювелирного дома Tiffany & Co изготовили самое ценное в истории этого дома женское украшение – колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 каратов. Презентация этого драгоценного украшения состоялась в Дубае во время проведения всемирной выставки "Экспо-2020". Об этом событии информирует WWD .
Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co (wwd.com)
Издание сообщает, что это самое дорогое женское украшение в истории этого ювелирного торгового дома и стоит немало 20-30 миллионов долларов.
Новый собственник драгоценности может внести свои изменения. Вытащить центральный камень украшения и вставить его в кольцо. Ведь бриллиант является самым крупным из приобретенных ювелирами торгового дома для продажи.
Хозяин или хозяйка, купившие колье, будет иметь пожизненное право на обслуживание в известном ювелирном доме Tiffany & Co. В частности, его мастера при желании последнего смогут установить бриллиант в новое кольцо.
Вместе с тем ювелирный дом при заоблачной цене на украшение выдвигает свои условия. Приобрести это замечательное колье можно при условии разрешения использовать это ювелирное изделие для будущих выставок Tiffany&Co.
Важно, что об этом ювелирном доме Tiffany & Co сразу говорит лишь очень красивая в дизайне упаковка, которая имеет цвет бирюзы. Культовый оттенок – зарегистрированный товарный знак The Tiffany Blue.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости