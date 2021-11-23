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Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: сколько миллионов долларов оно стоит (ФОТО)

Украшение в истории этого ювелирного торгового дома стоит немало 20 -30 миллионов долларов

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Ювелиры всемирно известного ювелирного дома Tiffany & Co изготовили самое ценное в истории этого дома женское украшение – колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 каратов. Презентация этого драгоценного украшения состоялась в Дубае во время проведения всемирной выставки "Экспо-2020". Об этом событии информирует WWD .

Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: сколько миллионов долларов оно стоит (ФОТО)

Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co (wwd.com)

Издание сообщает, что это самое дорогое женское украшение в истории этого ювелирного торгового дома и стоит немало 20-30 миллионов долларов.

Новый собственник драгоценности может внести свои изменения. Вытащить центральный камень украшения и вставить его в кольцо. Ведь бриллиант является самым крупным из приобретенных ювелирами торгового дома для продажи.

Хозяин или хозяйка, купившие  колье, будет иметь пожизненное право на обслуживание в известном ювелирном доме Tiffany & Co. В частности, его мастера при желании последнего смогут установить бриллиант в новое кольцо.

Вместе с тем ювелирный дом при заоблачной цене на украшение выдвигает свои условия. Приобрести это замечательное колье можно при условии разрешения использовать это ювелирное изделие для будущих выставок Tiffany&Co.

Важно, что об этом ювелирном доме Tiffany & Co сразу говорит лишь очень красивая в дизайне упаковка, которая имеет цвет бирюзы. Культовый оттенок – зарегистрированный товарный знак The Tiffany Blue.

Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: сколько миллионов долларов оно стоит (ФОТО) - фото 2

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что потеряют LVMH и Tiffany из-за отмены сделки . В течение нескольких месяцев ходили слухи, что LVMH терзали сомнения после того, как в ноябре прошлого года компания согласилась заплатить за Tiffany 16,2 млрд долл., или 135 долл. США. За акцию. Это было бы самое большое приобретение, которое когда-либо делала LVMH.


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Источник: https://wwd.com/accessories-news/jewelry/tiffany-co-expensive-design-1235000675/
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