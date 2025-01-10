Пока в США думают, Франция и Великобритания согласовали важное решение по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров. Одной из тем их разговора была Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон и Стармер. Фото из открытых источников

В документе говорится, что встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединённым Королевством и Евросоюзом.

Также обсуждался вопрос углубления отношений, которые объединяют Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, который планируется на лето.

В коммюнике отметили, что ситуация в Украине была "в центре разговора".

"Лидеры подтвердили стремление тесно координировать действия с целью поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули важность продолжения поставок оружия, необходимого для защиты территорий Украины, и обеспечения длительной финансовой поддержки для Украины после 2025 года. Также они подчеркнули важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы защитить ее от новой агрессии", — сказано в коммюнике.

Читайте также на портале "Комментарии" - лидерство Франции может обеспечить Украину всем необходимым для обороны на поле боя или ведения переговоров. Это будет иметь большое значение. Такое заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США обратил внимание на то, что Франция с первых дней полномасштабной войны России против Украины была одним из главных сторонников Киева, который способен противостоять и преодолеть агрессию России.



