Пока в США думают, Франция и Великобритания согласовали важное решение по Украине

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров. Одной из тем их разговора была Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон и Стармер. Фото из открытых источников
В документе говорится, что встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединённым Королевством и Евросоюзом.
Также обсуждался вопрос углубления отношений, которые объединяют Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, который планируется на лето.
В коммюнике отметили, что ситуация в Украине была "в центре разговора".
Читайте также на портале "Комментарии" - лидерство Франции может обеспечить Украину всем необходимым для обороны на поле боя или ведения переговоров. Это будет иметь большое значение. Такое заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США обратил внимание на то, что Франция с первых дней полномасштабной войны России против Украины была одним из главных сторонников Киева, который способен противостоять и преодолеть агрессию России.
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