Пограничники зафиксировали аномальный пассажиропоток через границу: какая причина

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал о фиксации высокого количества пересечений границы. По его словам, это связано с выходными и Рождеством. Кроме того, большинство украинцев направлялось в Украину.

Очереди на границе. Фото иллюстративное

Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал о ситуации с пересечением границы в декабре. По его словам, наибольшее количество пересечений наблюдалось 21 и 22 декабря.

"Наибольший пассажиропоток был до 24 декабря, до Рождества. К примеру, в выходные показатели достигали более 150 тыс. и в субботу, и в воскресенье", – говорит Демченко.

Спикер ГНСУ указывает, что 23 декабря показатель оставался высоким, однако снизился до 127 тыс. людей, пересекших границу в обе стороны. 24 декабря он упал еще больше – 88 тысяч. В эти дни большинство украинцев возвращались в Украину, а не уезжали из страны.

"Ежедневно на 10 тыс. человек больше направлялось в Украину, чем выезжавших за пределы Украины", — сказал спикер.

Еще больше пассажиропоток снизился на само Рождество. 25 декабря границу пересекли 68 тыс. украинцев, в обе стороны направлялись по 34 тыс. людей. По словам Демченко, несмотря на большое количество пересечений границы, существенных очередей на участках пропуска не фиксировалось.

В Госпогранслужбе считают, что увеличение количества пересечений будет продолжаться до конца новогодне-рождественских праздников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за последние несколько месяцев пограничники зафиксировали уменьшение попыток незаконного пересечения границы.

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