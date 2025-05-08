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Пограничники предупреждают: на границе могут быть очереди

В ГПСУ сообщили, почему на границе могут образовываться очереди

сегодня, 15:54
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Недилько Ксения

С польской стороны в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" продолжаются ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области проводит ремонтные работы на полосах движения с украинской стороны.

Пограничники предупреждают: на границе могут быть очереди

Очереди на границе. Фото из открытых источников

Поэтому для граждан, планирующих поездки за границу через пункт пропуска "Устилуг – Зосин", могут быть определенные задержки на границе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

"В этой связи возможно замедление движения, образование очередей и накопление транспортных средств перед пунктом пропуска. Рекомендуем учитывать эту информацию при планировании поездок выбирать альтернативные маршруты", – отмечают в ГНСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что польские перевозчики объявили о намерениях перекрыть границу вблизи "Дорогуск-Ягодин", которая считается одним из ключевых пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Причиной акций протеста со стороны поляков стала отмена разрешений украинским перевозчикам.

5 мая Комитет защиты перевозчиков Польши опубликовал заявление по акциям протеста на польско-украинской границе. Польские перевозчики требуют возвращения системы разрешений на пересечение границы для украинских водителей, отмененной после начала полномасштабной войны.

"Сегодня мы зарегистрировали акцию протеста на самой большой границе с Украиной — Дорогуск. Разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", — говорится в заявлении.



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