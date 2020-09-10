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Поговорил с Гордоном и в ГБР: Богдана вызвали на допрос

Кое-что из сказанного Богданом вызвало интерес ГБР

сегодня, 15:52
Автор:

Таисия Ерохина

Государственное бюро расследований вызывает экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля после недавнего интервью. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Поговорил с Гордоном и в ГБР: Богдана вызвали на допрос

Так, вчера, 9 сентября, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Богдан сообщил информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряде других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

В ГБР говорят, что, учитывая общественную значимость затронутых тем, следователи решили пригласить Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

В сообщении говорится, что ГБР уже направило повестку о вызове на адрес его регистрации.

Напомним, Богдан заявил, что вынужден перейти украинскую-румынскую границу и покинул территорию Украины из-за угроз жизни. Но в соцсети подозревают, что это очередное шуточное заявление бывшего главы ОП.


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