Поговорил с Гордоном и в ГБР: Богдана вызвали на допрос

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Таисия Ерохина
Государственное бюро расследований вызывает экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля после недавнего интервью. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Так, вчера, 9 сентября, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Богдан сообщил информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряде других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
В ГБР говорят, что, учитывая общественную значимость затронутых тем, следователи решили пригласить Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.
В сообщении говорится, что ГБР уже направило повестку о вызове на адрес его регистрации.
Напомним, Богдан заявил, что вынужден перейти украинскую-румынскую границу и покинул территорию Украины из-за угроз жизни. Но в соцсети подозревают, что это очередное шуточное заявление бывшего главы ОП.
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