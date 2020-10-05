kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10646.36

ETH/USD

350.36

LTC/USD

46.14

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Погода в Украине: синоптики предупредили о наступлении гроз
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине: синоптики предупредили о наступлении гроз

Температура воздуха в некоторых регионах сегодня поднимется до +24

сегодня, 08:03
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине сегодня, 5 октября, все еще будет достаточно теплой. Но дождевые тучи постепенно начнут затягивать небо. Наступление осадков начнется с западных регионов. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра. 

Погода в Украине: синоптики предупредили о наступлении гроз

Погода в Украине. Фото: poembook.ru

Грозовые дожди уже сегодня могут пройти в любом из западных регионов. Причем, начаться они могут достаточно неожиданно. Так что зонтик лучше все время держать при себе. Несмотря на осадки, будет достаточно тепло. Днем температура воздуха будет на уровне 21-24 градуса выше ноля. 

Зацепит грозовыми тучами частично и Север Украины. В частности, осадков следует ожидать в Житомирской области. Термометры в северных регионах днем покажут до +22.

Сухую и солнечную погоду синоптики обещают сегодня в центральных, восточных и южных регионах. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. 

Такой солнечной и теплой погода в Украине будет не так уж и долго. Уже завтра холодный воздух постепенно начнет вытеснять теплый. А первыми похолодание ощутят на себе жители западных областей. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что во Франции и Италии шторм Алекс продолжает уносить человеческие жизни.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости