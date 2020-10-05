Погода в Украине: синоптики предупредили о наступлении гроз

Погода в Украине сегодня, 5 октября, все еще будет достаточно теплой. Но дождевые тучи постепенно начнут затягивать небо. Наступление осадков начнется с западных регионов. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Погода в Украине. Фото: poembook.ru

Грозовые дожди уже сегодня могут пройти в любом из западных регионов. Причем, начаться они могут достаточно неожиданно. Так что зонтик лучше все время держать при себе. Несмотря на осадки, будет достаточно тепло. Днем температура воздуха будет на уровне 21-24 градуса выше ноля.

Зацепит грозовыми тучами частично и Север Украины. В частности, осадков следует ожидать в Житомирской области. Термометры в северных регионах днем покажут до +22.

Сухую и солнечную погоду синоптики обещают сегодня в центральных, восточных и южных регионах. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23.

Такой солнечной и теплой погода в Украине будет не так уж и долго. Уже завтра холодный воздух постепенно начнет вытеснять теплый. А первыми похолодание ощутят на себе жители западных областей.

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