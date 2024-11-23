Погода в Украине на выходные: где ожидаются сильные морозы

На выходных, 23–24 ноября, в Украине ожидается значительное снижение температуры, а также переменная и неблагоприятная погода. По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, сильный ветер, мокрый снег и гололед охватят большинство регионов страны. В Карпатах ночные морозы будут достигать -12 ° С, а во многих областях возможны сложные погодные условия из-за активных атмосферных фронтов.

Холодные выходные: в каком регионе Украины будет самая низкая температура

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега почти по всей территории Украины. Кроме того, сильные порывы ветра, местами достигающие 22 м/с, усложнят ситуацию на дорогах. В северных и западных регионах возможно образование временного снежного покрова, который создаст гололедицу.

Западные области : небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью снизится до -3… -8°С, днем будет колебаться в пределах -3… 2°С.

Север Украины : ночные осадки в виде дождя, постепенно перешедшего в мокрый снег. Температура будет колебаться от -1 до 6°С.

Центральные регионы : значительные дожди, местами с мокрым снегом. Температура снизится от 6… 12°С ночью до 4… 10°С днем.

Юг : сильные дожди, местами мокрый снег, особенно в Крыму и Одесской области. Температура ночью 10… 15°С, днем постепенно снизится до 3… 10°С.

Восточные области : ночные дожди, которые днем могут перейти в мокрый снег, особенно в Харьковской области. Температура ночью 3… 10°С, днем 9… 14°С

В воскресенье погода стабилизируется, а осадки прекратятся почти во всех регионах. Тем не менее, температура воздуха значительно снизится, особенно ночью. В Карпатах термометры покажут до -12°С, а в других областях ночные морозы достигнут -7°С.

Запад Украины : осадков почти не будет, только в Карпатах местами возможен мокрый снег. Температура ночью -3… -8°С, днем -2… 3°С.

Северные области : сухо, ночная температура опустится до -2... -7°С, днем будет -2… 3°С.

Центральные регионы : без существенных осадков. Температура будет колебаться в пределах -5… 5°С.

Юг : мокрый снег возможен лишь ночью, днем без осадков. Температура -2… 7°С.

Восток Украины : ночной мокрый снег, днем погода стабилизируется. Температура ночью -2… -3°С, днем -1… 4°С

Синоптики советуют водителям быть осторожными на дорогах из-за гололеда, а также учитывать ухудшение видимости из-за сильного ветра и осадков. Пешеходам рекомендуется одеваться теплее, учитывая резкое похолодание и ветер, что значительно усилит чувство холода.