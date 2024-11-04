Погода в Украине на неделю: первый снег, морозы и снова потепление

Новая неделя для Украины начнется со снега и дождей, но осадки обещают быть непостоянными и волнами. 5 ноября ситуация стабилизируется: снег и дожди прекратятся по всей стране, но погода останется облачной. Ночные морозы до -3 градусов могут затронуть пограничные области, тогда как на юге будет теплее – днем ожидается до 8 градусов. В Киеве тоже будет сухо, температура ночью опустится до 0…-2 градусов, а днем прогреется до 6.

Прогноз на неделю: когда снег сменится на осеннее тепло

Среда, 6 ноября, разделит страну на "зимнюю" и "осень" зоны: восточные области, в частности Харьковщина, Сумщина, Донецк и Луганск, накроет снег, а на остальной территории ожидается сухая осенняя погода без осадков. Ночью холоднее всего будет на востоке, в частности в Харькове, где температура может упасть до -4 градусов. На западе и юге днем будет теплее — до 10 градусов, а в столице прогнозируют 0... 2 градусов ночью и 4... 6 днем.

Четверг, 7 ноября, принесет незначительное потепление: днем температура составит 10 градусов, а ночью морозы ожидаются только в восточных областях — до -4 градусов в Харьковской и Луганской областях. В Киеве обещают до 4 ночи и до 10 днем.

Окончание рабочей недели, пятница, 8 ноября, порадует сохранением тепла: в большинстве областей температура днем составит 10…11 градусов, а в Киеве обойдется без осадков, с температурой от 2 ночью до 8…10 днем. Холоднее всего будет в Харькове, где днем столбики термометров поднимутся лишь до 7.

После теплого сентября и октября ноябрь начинается с типичными осенними перепадами температур и изменениями погоды. На этой неделе украинцы будут и мокрый снег, и ясные дни, создавая ощущение переходного периода между осенью и зимой.