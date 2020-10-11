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Погода в Украине: кто окажется в эпицентре дождей

Впервые за долгое время дождевыми тучами затянет восточные регионы Украины

сегодня, 06:12
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине в воскресенье, 11 октября, будет переменчивой. Осенняя прохлада придет в западные регионы, а на Востоке пройдут дожди. Такой прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра

Погода в Украине: кто окажется в эпицентре дождей

Прогноз погоды на 11 октября. Фото: ic.pics.livejournal.com

Солнечная погода сегодня точно обойдет стороной западные регионы Украины. Небо с самого утра затянет тучами. А термометры днем местами покажут только 14-15 градусов.  Максимально воздух может прогреться до +18. Да и то только в Хмельницкой области, где солнышко все же может выглянуть.

На Севере Украины будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до +18. 

Дождались дождей жители восточных областей. Они не будут обильными. Но все же зонтик лучше дома не забывать. Температура воздуха днем может достичь +20.

Небольшие дожди могут пройти в Центре и на Юге Украины. К слову, именно в южных областях температура воздуха будет далеко не октябрьской. Синоптики обещают до +22. В Крыму — до +23.


Уже завтра новая неделя начнется в Украине с солнечной и довольно теплой погоды. Небольшие осадки вероятны только в некоторых западных регионах.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем может быть опасно двойное полнолуние в октябре.


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