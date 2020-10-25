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Погода в Украине: кого накроет дождями

Температура воздуха в Украине прекратила падение, а в большинство регионов вернулось солнце

сегодня, 06:18
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине сегодня, 25 октября, будет солнечной и достаточно теплой. Зонтики следует приготовить лишь жителям нескольких западных регионов. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Погода в Украине: кого накроет дождями

Погода 25 октября. Фото: tapeciarnia.pl

Дождевые тучи постепенно покидают территорию Украины. Сегодня небольшие осадки вероятны только во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также на Закарпатье. Остальные западные регионы день порадует солнечной погодой. В результате, термометры покажут максимально 14-15 градусов тепла.

Солнечным и почти безоблачным воскресенье будет на Севере и в Центре Украины. Синоптики обещают до +16 днем и 9-11 градусов ночью.

На градус больше термометры днем покажут на Востоке Украины. Здесь также без осадков.

И теплее всего пока еще на Юге Украины. В большинстве регионов солнце прогреет воздух до +19. А вот в Крыму столбики термометров могут подняться сразу до +22. Дождя не будет. 

Резких перепадов температуры на ближайшее время синоптики Укргидрометцентра не обещают. А вот дожди должны прекратиться совсем. Начало рабочей недели обещает быть солнечным и теплым.

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