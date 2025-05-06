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Погода в Украине кардинально ухудшится: где ожидать сильного похолодания

Снижение температуры будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.

сегодня, 10:45
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Клименко Елена

В ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое снижение температуры, местами возможны заморозки, осадки и даже снег в горах. Об этом предупредил метеоролог Укргидрометцентра Иван Семилит.

Погода в Украине кардинально ухудшится: где ожидать сильного похолодания

Фото: 24 Канал

Во вторник, 6 мая, и среда, 7 мая, на преобладающей территории страны прогнозируются кратковременные дожди, а на юге и востоке возможны грозы. В ночные часы температура будет колебаться в пределах 8…13°С, в западных и северных регионах будет несколько прохладнее — 4…9°С. Днем столбики термометров покажут от 11 до 18 градусов, в то время как в восточных и юго-восточных областях температура поднимется до 19…25°С.

Существенное похолодание прогнозируется на пятницу, 8 мая. В Закарпатье, Прикарпатье, а также в юго-востоке возможны дожди, грозы и в Карпатах — осадки в виде мокрого снега. Остальная территория останется без существенных осадков.

В ночной период температура упадет до 1-8°С, а на севере страны возможны заморозки на почве до -3°С. Днем ожидается 12...19°С. Ветер переменных направлений — северный и северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.

Синоптики также напомнили, что май является переходным месяцем, когда характерны резкие колебания температур. По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура в Украине в мае составляет от 15 до 19°С, а в горных районах — до 14°С. Метеорологиня Наталья Голеня подтвердила, что май может приносить ночные заморозки даже после теплой весны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что погода в Украине будет оставаться холодной до конца текущей недели, а потепление следует ожидать в выходные и в начале следующей недели.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=718700090588654
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