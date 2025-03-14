Погода в Украине кардинально изменится: синоптик предупредил о вероятности снега

В эти выходные, 15 и 16 марта, в Украине предусматриваются переменные погодные условия с дождями, колебаниями атмосферного давления и неоднородным распределением температуры. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте "Метеопрога".

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По его словам, такая погода будет охватывать всю страну из-за прохождения атмосферных фронтов с юго-запада.

"Ожидаются дожди, которые в отдельных регионах могут быть достаточно интенсивными", — отметил он.

Температура будет оставаться аномально высокой, особенно на юго-востоке страны, но постепенно произойдет похолодание, начиная с запада и севера. Ночью возможны небольшие морозы.

Прогноз по похолоданию подтверждает и известный синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она отметила , что изменения в погоде следует ожидать уже в воскресенье, 16 марта.

Между тем, сегодня, 14 марта, украинцы еще смогут наслаждаться теплой погодой, с температурой воздуха от 15 до 22 градусов. Однако на западе и севере температура постепенно будет снижаться: на Волыни, Ровенщине, Львовщине и северных районах Житомирщины и Киевщины ожидается 11… 14 градусов.

Портал "Комментарии" уже писал, что за почти 150 лет средние температуры в Украине выросли на три градуса, рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский. По его словам, Украина фактически "переехала" на 500 километров к югу. Ученый отметил, что по климатической норме снег в Киеве должен сходить 3 апреля, но в последние годы такое случается очень редко. Также он прогнозирует рост вероятности летних засух.