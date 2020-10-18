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Погода в Украине: где похолодает сильнее всего

Дожди прекратятся по всей территории Украины

сегодня, 06:21
Автор:

Виолетта Комаровская

В воскресенье, 18 октября, в Украину вернется солнечная погода. Но хотя дожди и прекратятся, теплее не станет. А местами даже похолодает еще больше. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Погода в Украине: где похолодает сильнее всего

Прогноз погоды на 18 октября

По-прежнему самыми холодными регионами остаются западные. Во Львовской и Ивано-Франковской области воздух не прогреется больше чем до +10. А ночью температура упадет сразу до +4. Дождей не ожидается.

Ощутят снижение температуры жители северных и центральных регионов. Местами днем термометры покажут максимум +11.

Почувствуют окончание бабьего лета сегодня на Востоке и Юге Украины. Хотя, по сравнению с другими регионами, здесь все же будет достаточно тепло. Дневной максимум — 19 градусов с отметкой плюс. Дождей также не предвидится. 

Зонтики украинцам не понадобятся еще в течение нескольких дней. Погода на предстоящей неделе будет солнечной. А вот похолодать может еще сильнее. В частности, ночью в некоторых регионах стоит ждать первых серьезных заморозков.

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