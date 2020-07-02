Погода в Украине: где грозы ударят с новой силой

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Виолетта Комаровская
Сегодня, 2 июня, погода в Украине будет жаркой. Дожди могут пройти только на Западе и Востоке Украины. А придут они туда вместе с грозами. Такой прогноз погоды на четверг сделали синоптики Украинского гидрометцентра.
Сразу до 34 градусов разогреется воздух в Николаевской области. Сегодня это самый жаркий регион Украины. Лишь на градус меньше будет в Херсонской области. Однако именно здесь небо неожиданно может затянуть грозовыми тучами.
Куда большая вероятность грозы сегодня в восточных регионах, в частности в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем, там также будет жарко - до плюс 31.
На Севере и в Центре Украины сегодня будет почти безоблачно. Дождя ожидать не стоит, а вот жару, пожалуй, да. Термометры в этих регионах покажут днем от 30 до 32 градусов выше нуля.
И после незначительной паузы возвращаются грозовые дожди на западную Украину. Тучами снова затянет небо, в том числе, над Ивано-Франковской областью, которая на прошлой неделе больше всего пострадала от паводков. При этом, температура воздуха будет достаточно высокой. Днем на Западе - до +29.
Похолодания в ближайшее время в Украине ожидать не стоит. Наоборот, воздух будет прогреваться все сильнее и сильнее. На выходных Украину ожидает аномальная жара.
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