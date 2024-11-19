Погода ухудшается: в Украине прогнозируют первый серьезный снег

На этой неделе погода в Украине резко изменится. Уже со среды, 20 ноября, из-за активных атмосферных фронтов в стране начнутся снегопады. Снег ожидается почти везде, кроме полдня. По словам синоптикини Укргидрометцентра Натальи Птухи, высота снежного покрова будет колебаться от 3 до 15 см, а в Карпатах может достигать 50 см.

В Украине прогнозируются существенные изменения погоды. Фото: УкрИнформ

Ухудшение погоды коснется, прежде всего, западных, северных и частично центральных областей. На дорогах прогнозируют гололедицу, местами налипающий мокрый снег, и даже ледяной дождь. Водителей призывают быть осторожными и срочно "переобуть" автомобили в зимнюю резину.

Что ждать по дням?

20 ноября: В западных областях усилятся дожди, в Карпатах – сильный снег и метели. Температура: в Карпатах 0…-6, на западе 3…8. Другие регионы пока без осадков, днем 8…13.

21 ноября: Осадки распространятся практически на всю страну. В большинстве областей дождь будет сменяться мокрым снегом. Вечером снег покроет западные и северные области. Температура ночью 3…-3, днем 4… 10. На юге все еще тепло – до 15.

22-23 ноября: В центральных и западных областях снег будет держаться, температура опустится до -3 ночью. В южных регионах сохранятся дожди, днем 3…9.

Синоптики не подчеркивает, что отсутствие стойкого мороза повлияет на то, как долго будет держаться снежный покров. Больше снега ожидается в западных, северных и частично центральных областях. Но он, вероятно, не продержится дольше, чем до 26 ноября. В дальнейшем синоптики прогнозируют потепление, что повлечет за собой таяние снега, а новые осадки к концу месяца маловероятны.

Эксперты советуют следить за обновлениями прогнозов во избежание неожиданностей. Водителей призывают к осторожности из-за возможной гололедицы и сильных порывов ветра до 20 м/с.