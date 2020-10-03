Погода на выходные: в Украину возвращается тепло

После затяжных дождей над Украиной сегодня наконец-то снова засияет солнышко. Правда, повезет так далеко не всем. Жителям нескольких восточных и северных регионов сегодня все же придется взять из дома зонтики. Такой прогноз погоды на 3 октября сделали синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 3 октября. Фото: liveinternet.ru

На Севере дожди могут пройти в Черниговской и Сумской области. Также немного зацепит и Полтавщину. Температура воздуха днем в северных регионах, не смотря ни на что, будет достигать 21 градуса.

Приблизительно такой же погода будет и на Востоке Украины. Здесь дожди могут пройти в Луганской и Днепропетровской областях.

Теплее всего сегодня будет в южных регионах. Днем воздух прогреется максимально до отметки +23. Погоду синоптики обещают сухую и солнечную.

Не потревожат в субботу дожди и жителей центральных, а также западных областей. Днем термометры покажут максимальные +22. И лишь на Закарпатье столбики могут подняться на одну отметку выше — до +23.

Уже завтра, 4 октября, дожди покинут Украину окончательно. Фактически начнется еще одно Бабье лето. Ведь местами днем воздух прогреется аж до 24 градусов.

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