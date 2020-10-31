Погода на выходные: когда прекратятся дожди

Последний день октября придет в Украину не только с дождями, но и с резким похолоданием. Местами днем столбики термометров не поднимутся выше чем +7. Такой прогноз погоды на субботу, 31 октября, сделали синоптики Укргидрометцентра.

Дожди в Украине. Иллюстрация: w-dog.ru

Самыми холодными сегодня будут северные регионы. Температура воздуха здесь упадет довольно резко. Днем термометры покажут 7-9 градусов выше ноля. Дожди будут лить почти весь день.

Незначительно теплее будет на Западе Украины. Только на Закарпатье синоптики днем обещают 10-12 градусов тепла.

На Юге, несмотря на проливной дождь, воздух днем прогреется до +14.

А вот на Востоке температура может колебаться в пределах 10-14 градусов. Но проливные дожди не дадут покоя в течение всего дня. Особенно сильными они будут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В центральных регионах сегодня до +11, и также синоптики обещают дожди.

Завтра, 1 ноября, дожди могут прекратиться только на Западе Украины. А вот тепла, по прогнозу, ждать не стоит.

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