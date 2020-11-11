Погода на среду,11 ноября: сухо, но холодно

Сегодня, в среду, 11 ноября, по всей территории нашей страны резко похолодает. Средняя дневная температура по Украине будет держаться в рамках от +3 до +8 градусов тепла, за исключением таких регионов как Закарпатье и Крым. Здесь температура воздуха прогреется до 9 градусов Цельсия. Ночью температура по всей территории страны упадет от – 2 до +4. В столице Украины Киеве воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля днем, ночью будет ненамного холоднее – до +4. Ни дождей, ни тем более снега и града не ожидается, но возможны повсеместные туманы. Днем будет солнечно, но с переменной облачностью.

Такая тенденция сохранится до конца недели – роль в установлении сухого тепла сыграет антициклон, который принесет в Украину существенное похолодание.

Так что стройте повседневные планы согласно своим графиков и желаний, но корректируйте их согласно прогнозам погоды.





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