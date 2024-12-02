Подпали локомотивов и почты: в Украине сорвали планы агентов Кремля

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили две группы диверсантов, планировавших масштабные поджоги объектов инфраструктуры в Кировоградской и Винницкой областях. Злоумышленники работали по заказу российских спецслужб и уже успели нанести ущерб нескольким стратегическим объектам.

СБУ разоблачила новые группы диверсантов РФ

В городе Знаменка, Кировоградской области, задержаны два человека — бывший помощник машиниста и его сожительница. Они успели поджечь локомотив, релейные шкафы и электроподстанции, а в их планах было пустить с рельсов поезд. Кроме того, злоумышленники собирались поджечь местное отделение частной почты.

Задержать диверсантов удалось в момент, когда они готовились к очередной атаке.

В Винницкой области обнаружили трех подростков, которые также работали на российские спецслужбы. Студенты местного колледжа в возрасте 15 и 16 лет подожгли региональное отделение Укрпочты и релейный шкаф, что обеспечивало работу важной железнодорожной линии.

Российские кураторы готовили юношей к выполнению новых задач — подрывов у государственных учреждений в разных областях Украины. К счастью, стражи порядка остановили их до того, как эти планы могли быть реализованы.

Все задержанные сообщены о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная группой лиц в военное время). Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

“По разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества”, – говорится в сообщении СБУ.