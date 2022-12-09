Подозреваемый в коррупции Юрий Сойма пытается возглавить филиал ГП "Леса Украины" на Закарпатье

На должность руководителя Великобычковского филиала ГП "Леса Украины" претендует бывший директор Великобычковского лесоохотничьего хозяйства Юрий Сойма – фигурант ряда коррупционных скандалов. В настоящее время в суде рассматриваются дела, по которым он обвиняется в хищении государственных средств и подделке документов.

Юрий Сойма. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, уголовные производства по Юрию Сойме были открыты еще в сентябре 2021 года. В марте 2022 года работниками Государственного бюро расследований Юрию Сойме было вручено подозрение. Суд определил для Соймы меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время дела по Сойме переданы в Раховский районный суд, их рассматривает судья Елена Попова.

Несмотря на это, Юрий Сойма является претендентом на должность директора Великобычковского филиала Государственного предприятия "Леса Украины" и уже прошел первое собеседование.

Ранее СМИ сообщали, что начиная с 2014 года, когда Сойма был назначен на должность директора Великобычковского лесхоза, он начал "выстраивать схему незаконной вырубки и продажи леса". В 2016 году Сойма стал главным героем журналистского расследования программы "Правда" на канале ICTV по злоупотреблениям в лесных хозяйствах Закарпатья. В 2020 году вышло расследование британской неправительственной организации Earthsight, доказавшей, что мебельный гигант IKEA использовал для своего производства незаконно добытую на Великобычковском лесхозе древесину.

В 2020 году в Государственном агентстве лесных ресурсов решили, уволить Юрия Сойму в рамках "очистки отрасли". Однако руководство Раховского района дважды отказалось согласовывать решение Госагентства об увольнении Соймы. 12 февраля 2020 года Госагентство уволило Сойму в связи с истечением срока действия контракта, но тот сумел сохранить полный контроль над Великобычковским лесхозом.

Сойма задним числом уволил с должности главного лесничего лесхоза, и сразу после своего увольнения с должности директора занял вакантную должность главного лесничего. Приказ на назначение Соймы главным лесничим подписал зависимый от Соймы главный инженер предприятия, что является явным нарушением законодательства.

Сейчас, когда уголовные дела по Сойме рассматриваются в суде, СМИ пишут, что Юрий Сойма рассчитывает избежать ответственности благодаря поддержке влиятельных людей в районных и областных властях. В частности, поддержку Сойме оказывает бывший глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. Сам Сойма пытается, используя свое влияние в Великом Бычкове, запугать всех возможных свидетелей.

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