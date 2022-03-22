Подоляк рассказал, как теперь мир будет давить на Кремль, требуя прекращения войны в Украине

Цивилизованный мир наконец-то нашел механизмы давления на российских олигархов, которые пока что продолжают не обращать внимание на то, как себя ведет их государство в Украине, убивая мирных граждан. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал у себя в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кремль. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, российская элита пока что равнодушно относится к тем преступлениям, которые совершает их государство в Украине. Теперь, есть вероятность, что мир нащупал инструменты влияния на российскую элиту.

По словам Михаила Подоляка, одним из инструментов должно быть обязательное нефтяное эмбарго. Запрет должен быть тотальным, несмотря на довольно мягкую позицию Берлина.

Подоляк отметил, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже прямо говорит, что произошедшее в Мариуполе – это уже самое яркое доказательство преступлений Российской Федерации в Украине. Поэтому нельзя терять время, нужно закрыть этот сырьевой инструмент. Михаил Подоляк подчеркнул, вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии.

Советник руководителя ОП заявил, также подействовать может, если принять решение о замораживании средств на счетах частных лиц, что, к примеру, было сделано во Франции на сумму 150 млрд евро.

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