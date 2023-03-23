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Поддержка детей - миссия, которая помогает детям сохранить надежду и веру в будущее - Рустам Джамбулатов

После начала полномасштабного вторжения более 7 миллионов украинских детей нуждаются в помощи.

сегодня, 10:45
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Автор:

Slava Kot

С каждым днем открывают все больше благотворительных сборов на обеспечение и закупку для военных. Безусловно, каждый такой сбор важен. Но с началом полномасштабного вторжения изменились и жизни более 7 миллионов украинских детей. Сегодня каждый из них нуждается в большем внимании, нежели обычно. 

Поддержка детей - миссия, которая помогает детям сохранить надежду и веру в будущее - Рустам Джамбулатов

Поддержка детей во время войны

"Детям, пострадавшим от военных действий, необходима поддержка и помощь. Как отец, я понимаю, что один из главных векторов в этом — забота об их эмоциональном и физическом здоровье", говорит столичный предприниматель Рустам Джамбулатов.


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Благотворительность в условиях войны может включать в себя множество различных видов помощи детям. Например, организации могут отправлять гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых предметов. Одним из таких благотворительных фондов является “Украинская образовательная фундация”. 

Свою деятельность фундация начала с образовательных проектов еще в 2014 году. За 8 лет их проекты охватили более 1 млн детей со всей Украины. С начала полномасштабной войны команда фонда начала ездить в Харьков, чтобы обеспечить детей, которые прятались в метро от обстрелов, витаминами, развивающими играми, продуктами и средствами гигиены. Весной и летом такие поездки стали еженедельными и охватывали почти все оккупированные области.

На сегодняшний день фонд передал помощь более 10 тыс. семьям. Это почти 200 тонн. А также, имеет около 1000 семей на полном гуманитарном обеспечении. 

"Глядя на эти объемы гуманитарной помощи не возникает сомнений в важности донации именно детям", заявляет Рустам, пожертвовав средства в Украинскую образовательную фундацию. На вырученные средства закупили необходимые лекарства и продукты для 176 детей из Донецкой области (Новогродовка, Краматорск, Северск, Лиман, Райгородок и др.)

Поддержка детей сейчас — это важная миссия, которая помогает детям сохранять надежду и веру в будущее. 

Поддержка детей - миссия, которая помогает детям сохранить надежду и веру в будущее - Рустам Джамбулатов - фото 2
Поддержка детей - миссия, которая помогает детям сохранить надежду и веру в будущее - Рустам Джамбулатов - фото 3
Поддержка детей - миссия, которая помогает детям сохранить надежду и веру в будущее - Рустам Джамбулатов - фото 4
Поддержка детей - миссия, которая помогает детям сохранить надежду и веру в будущее - Рустам Джамбулатов - фото 5



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Источник: https://delo.ua/society/pidtrimka-zaraz-ce-misiya-yaka-dopomagaje-zberegti-nadiyu-ta-viru-u-maibutnje-rustam-dzambulatov-pro-blagodiinu-dopomogu-dityam-413001/
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