Поддерживают ли украинцы создание ядерной бомбы: опрос

Большинство украинцев не только поддерживают создание ядерного оружия, но считают, что Украина способна изготовить его самостоятельно. Против создания ядерной бомбы выступает четверть респондентов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Может ли Украина создать ядерную бомбу

Согласно опросам Active Group, 66,6% украинцев поддержат решение Украины изготовить ядерное оружие. В частности, 43,8% респондентов считают, что ядерное оружие однозначно должно быть изготовлено, а еще 22,8% быстрее поддерживают такое решение. В то же время против создания Украиной ядерной бомбы выступает 26,5% респондентов – 12,6% однозначно против. Еще 6,9% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

69,6% украинцев считают, что Украина способна самостоятельно изготовить ядерную бомбу. Кроме того, 32,7% указывают, что ядерное оружие Украина может создать в сжатые сроки, а 36,9% считают, что это требует некоторого времени. То, что Украина не может создать ядерную бомбу, считает 18,3% респондентов.

Также, 2% опрошенных отметили, что ядерное оружие в Украине уже есть, а 10,1% затруднились ответить на вопрос.

Отношение украинцев к ядерному оружию в Украине. Исследование Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что Украина способна изготовить ядерное оружие в течение двух месяцев. Как объясняет ветеран российско-украинской войны, у Украины есть специалисты, технологии и уран для создания ядерной бомбы. Подобный тезис высказал военный эксперт Михаил Самусь, отметив, что ядерное оружие может стать одним из факторов выживания Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который предложил обменять ядерное оружие Украины на ее членство в НАТО.